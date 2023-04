Provincia di Caserta in lutto, Liberato muore a 18 anni

A portarlo via, purtroppo, una malattia che non gli ha lasciato scampo. Il suo cuore ha smesso di battere in un ospedale a Roma. Liberato era una vera promessa del calcio italiano. Aveva mosso i suoi primi passi nell’Oasi Sanfeliciana, ma era poi passato alle giovanili della Cavese.

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro del web e delle comunità di Airola e Moiano che questa mattina si sono svegliate distrutte dal dolore. Liberato viveva con il papà Alessio, la mamma Lucia Buonanno e la sorellina Pasqualina che frequenta la terza media.

“Ci ha lasciato Liberato Ruggiero, giovane ragazzo del 2005 con un passato nel Settore Giovanile Biancoblú. Tutto il Club Metelliano si stringe al dolore della Famiglia. Continua a rincorrere il tuo amato pallone anche fra le nuvole”, queste le parole scritte sui social dalla società della Cavese.