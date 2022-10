Sono arrivati all’istituto Minzoni gli studenti del progetto Erasmus Plus che trascorreranno una intera settimana nella scuola di Giugliano assieme agli studenti. Questa mattina si sono presentati agli insegnati che li guideranno in questa esperienza e ai loro compagni con i quali la condivideranno. Tema del progetto: le tradizioni legate al matrimonio partenopeo.

Questo non è il solo progetto Erasmus Plus di cui il Minzoni ne è protagonista. Al momento la scuola è impegnata anche con il tema “La memoria storica come trade union tra i paesi europei” che interessa quattro paesi: Italia, Portogallo, Spagna e Germania.