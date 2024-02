L’attaccante del Napoli e della Nazionale nigeriana rischia di dover saltare la semifinale contro la Sudafrica di domani. Potrebbe quindi slittare anche il suo ritorno in azzurro

Lo staff valuta le condizioni

Victor Osimhen non è partito insieme al resto della nazionale nigeriana a causa di un fastidio addominale: la sua presenza, per la semifinale di Coppa d’Africa di domani contro il Sudafrica è dunque a rischio. La partita è in programma alle ore 18 di mercoledì Osimhen è invece rimasto nella capitale Abidjan, insieme allo staff medico della Nigeria. Nel caso in cui i problemi addominali fossero risolti, l’attaccante potrebbe partire domattina e unirsi alla squadra prima delle ore 17, in tempo cioè per giocare la semifinale.