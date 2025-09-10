Primo giorno di scuola tra aspettative e novità

E’ cominciato oggi il nuovo anno scolastico per studenti e studentesse del territorio. Lunedì 15 settembre c’è la ripartenza secondo il calendario regionale, ma i diversi istituti in autonomia posso apportare variazioni. C’è entusiasmo tra i bambini e le bambine del primo Circolo Didattico Mena Morlando di Giugliano. Alunni e alunne accompagnati dai genitori sono pronti per un nuovo anno formativo. Non tutti, però, sono particolarmente felici della ripartenza. Riaprono i cancelli anche dell’Istituto Marconi di Giugliano, da oggi in modalità scaglionata, ripartiranno le lezioni. Questa mattina è toccato alle prime. Ragazzi e ragazze sono stati accolti dalla dirigente scolastica Giuseppina Nugnes. Integrazione delle regole sul divieto dell’utilizzo dei cellulari esteso anche alle scuole superiori. E’, così, partito l’anno scolastico 2025/2026.