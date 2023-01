È ricoverato in ospedale ed è attualmente sotto osservazione l’autista del bus Anm che questa notte si è scontrato contro un albero sulla circumvallazione esterna, poco prima della rotonda di Villaricca.

Prima il malore poi lo schianto: scontro contro albero tra Mugnano e Villaricca

Probabilmente l’uomo alla guida del mezzo, che al momento dell’impatto non trasportava passeggeri, ha perso il controllo a causa di un malore improvviso. A riferirlo è l’USB attraverso una nota: “Si tratta dell’ennesimo infortunio sul lavoro in un comparto – quello dei trasporti – sempre più a rischio incidenti a causa delle scarse condizioni di sicurezza delle strade e sui luoghi di lavoro, a cominciare dal certificato forte livello di stress tra i conducenti, divenuto oramai insostenibile e fuori controllo. Siamo vicini al lavoratore ed alla sua famiglia, gli auguriamo una rapida guarigione e soprattutto di rivederlo nuovamente sorridente alla guida dei mezzi ANM. Restiamo in attesa di conoscere le dinamiche esatte dell’incidente che, solo per fortuna, non hanno avuto conseguenze ben più gravi.”

L’impatto del mezzo pesante è stato violentissimo e si sarebbe verificato alle prime luci dell’alba. Il bus ha letteralmente sradicato i tronchi, terminando la sua corsa contro uno di essi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Villaricca per le operazioni di soccorso e per la rimozione del mezzo.