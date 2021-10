Qualiano. La pandemia ha colpito duramente tutte le strutture per anziani, sottoponendo il personale a un carico di lavoro enorme per assicurare assistenza e vicinanza agli anziani ospiti. Anaste, per testimoniare il suo apprezzamento a tutto il personale del settore socio-sanitario e socio-assistenziale per l’impegno profuso e per ricordare la dedizione dimostrata nel difficile periodo, ha deciso di promuovere la “Prima Festa dell’operatore”, prevista per il 2 ottobre, in concomitanza con la tradizionale “Festa dei nonni”, conferendo un “Attestato di Merito” per il servizio prestato nelle RSA e nelle case di riposo durante la pandemia di Covid19, e rappresentare il doveroso ringraziamento a tutti i medici, infermieri, OSS, ausiliari, che hanno lavorato con passione, sacrificio e umanità all’interno delle strutture per anziani durante la pandemia. A consegnare gli attestati di merito il Sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis.

COMUNICATO STAMPA