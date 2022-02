Il maltempo e l’inverno non hanno ancora deciso di lasciare spazio alla primavera e alle belle giornate. Questo weekend, infatti, su Napoli e tutta la regione si abbatterà il ciclone di Carnevale che porterà freddo, pioggia e addirittura neve anche bassa quota.

Meteo, previsioni nel weekend a Napoli

Secondo gli esperti meteo un rapido peggioramento arriverà già dalle prime ore della mattina di sabato 26 febbraio. Nella città di Napoli è attesa anche la neve in serata che potrebbe imbianca il Vesuvio.

Le temperature subiranno un notevole abbassamento con massime non superiori ai 12°C. Venti moderati di scirocco sabato poi in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70km/h al largo. Mare mosso o molto mosso fino ad agitato al largo. Per gli esperti si tratterà della peggiore perturbazione della stagione.

Le previsioni nel resto d’Italia

Le cose non cambiano nel resto dell’Italia. La neve è attesa anche in Emilia Romagna e sulle regioni centrali adriatiche. A vedere la neve potrebbe essere Bologna. Neve nel Lazio, verso l’Appennino, qualche fiocco anche in Toscana. Ma saranno Umbria, Abruzzo e Marche le più innevate.

Un miglioramento lo si potrà vedere a partire da martedì 1 marzo, salvo venti gelidi e residua instabilità al sud e medio Adriatico.