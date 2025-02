Presentata la nuova edizione di “C’era una Volta…”, il format dedicato a Basile

Presentata la nuova edizione di C’era una Volta, l’unico format dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile realizzato da Teleclubitalia. Come di consueto la conferenza stampa alla presenza delle scuole che partecipano al quiz, si è tenuta presso la sede del consiglio Regionale della Campania. Il Parco Commerciale Grande Sud sostiene il programma tv che viene girato in piazzetta Basile. Anche per questa edizione in seno al format ci sarà il concorso letterario rivolto a tutti gli alunni finanziato dal Club Lions Napoli Partenope.