Ancora uno scioccante episodio di violenza di genere a Napoli. Un uomo di 43 anni, personal trainer di professione, è stato arrestato in flagranza differita per aver aggredito brutalmente la sua ex moglie davanti alla scuola d’infanzia della loro figlia di sei anni.

Violenza di genere a Pianura: 43enne arrestato dopo aggressione ai danni dell’ex moglie all’uscita di scuola

La violenza è esplosa in pieno giorno, alla presenza di testimoni. L’uomo, per motivi presumibilmente legati alla gelosia, ha colpito la donna con pugni e una testata, facendola cadere a terra.

La donna, 33 anni, dopo essere stata soccorsa dai presenti, si è immediatamente recata dai carabinieri della stazione locale ancora scossa e grondante di sangue. Dai racconti affidati ai militari, sono emersi ulteriori episodi di maltrattamenti psicologici e atti persecutori iniziati dallo scorso dicembre. Nonostante la gravità delle situazioni, la donna non aveva mai denunciato l’ex marito, credendo di tutelare la figlia.

Dopo la denuncia, la vittima è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Napoli. Qui i medici le hanno diagnosticato multiple contusioni e una sindrome post traumatica da stress, con una prognosi di 20 giorni.

Le forze dell’ordine, guidate dalla procura di Napoli e specializzate nella tutela delle fasce deboli, hanno nel frattempo avviato indagini immediate. Supportati dalle testimonianze dirette e dalle immagini di videosorveglianza che hanno catturato l’intero episodio, hanno localizzato e arrestato il 43enne poche ore dopo l’incidente.

Attualmente, l’arrestato si trova in carcere in attesa di giudizio, accusato di maltrattamenti e lesioni personali.