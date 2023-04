Il marchio di lusso Prada sta effettuando una campagna di assunzioni nelle fabbriche attive in diverse regioni d’Italia. La notizia ha l’obiettivo di potenziare il personale negli impianti di Toscana, Umbria e Marche con l’inserimento di oltre 400 risorse.

Prada assume commessi e altre figure, si cercano 400 giovani

A darne notizia è il Gruppo stesso, tramite un recente comunicato. Con l’annuncio, la nota casa di moda italiana informa di aver messo a punto un piano di inserimenti a carattere nazionale, finalizzato a potenziare la capacità produttiva e a sostenere lo sviluppo aziendale. Le nuove assunzioni Prada, che si concentreranno soprattutto nelle regioni Toscana, Umbria e Marche, saranno accompagnate anche da un importante programma di formazione, nell’ottica di contribuire a mantenere vivo il sapere artigianale della moda Made in Italy.

In totale i nuovi posti di lavoro Prada interesseranno ben 449 unità di personale, che verranno distribuite in diversi impianti, siti principalmente nelle province di Firenze, Siena, Arezzo, Perugia, Ancona e Fermo, dedicati alle produzioni di maglieria, articoli in pelle, calzature e abbigliamento. Invece, le risorse coinvolte nei programmi di formazione dell’Academy del Gruppo saranno circa 200.

Le figure ricercate

Le nuove risorse che faranno parte del noto marchio saranno distribuiti tra le seguenti sedi e aree di lavoro:

Area Pelletteria

100 assunzioni (di cui 30 mediante formazione sul campo presso la Prada Group Academy) presso la sede di Scandicci (FI);

(di cui 30 mediante formazione sul campo presso la Prada Group Academy) presso la sede di Scandicci (FI); 50 inserimenti presso la sede di Piancastagnaio (SI);

presso la sede di Piancastagnaio (SI); 70 assunzioni complessive tra le sedi di Figline (FI), Arezzo (AR), Terranuova Bracciolini (AR) e Milano (MI).

Settore Maglieria

85 assunzioni nella sede di Torgiano (PG).

Area Calzature

76 assunzioni complessive tra le sedi di Buresta (AR), Levane (AR), Foiano della Chiana (AR), Montegranaro (FM).

Settore Abbigliamento

68 assunzioni totali tra le sedi di Bucine (AR – tramite acquisizione di un attuale fornitore del Gruppo Prada), Fucecchio (FI), Città di Castello (PG), Montone (PG) e Ancona.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni Prada possono visitare la sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) sul sito web del Gruppo. Qui possono prendere visione delle attuali posizioni aperte negli stabilimenti dell’azienda e presentare una candidatura online, compilando l’apposito form per inviare il cv. Dalla stessa sezione è possibile candidarsi anche ai percorsi di formazione della Prada Group Academy.

Per tutte le altre offerte di lavoro e casting visita la nostra pagina.