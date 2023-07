Tragedia questo pomeriggio in via Parini, nel quartiere di Monterusciello dove, al culmine di una lite in famiglia, un uomo ha prima ucciso la moglie poi si è tolto la vita sparandosi un colpo do pistola. I fatti sono accaduti intorno alle ore 17.30 di oggi, venerdì 28 luglio.

Pozzuoli, uccide la moglie dopo lite e poi si toglie la vita

Come anticipa Il Mattino, al momento del dramma in casa c’erano anche i figli della coppia. Una famiglia, descritta da tutti, per bene e molto nota in città. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli e della stazione di Monterusciello. Al momento non state rese note le identità delle vittime né il movente.