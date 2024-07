Pozzuoli. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia municipale di Pozzuoli mentre tentavano di rubare una Jeep Renegade nella zona Sofer. L’operazione è avvenuta grazie all’osservazione delle telecamere di videosorveglianza, che hanno permesso agli agenti di cogliere i ladri in flagrante.

Pozzuoli, sorpresi a spaccare vetro di un’auto: ladri arrestati dalla Polizia Municipale

I continui controlli e le attività investigative della municipale, scaturite da precedenti denunce, hanno portato all’arresto di C.G., 49 anni, e F.C., 59 anni, entrambi residenti a Napoli. I due sono accusati di furto aggravato di autovettura e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella tarda mattinata di venerdì, dalla centrale operativa, gli agenti hanno notato un uomo che tentava di scassinare il finestrino posteriore di una Jeep in sosta. Immediatamente sono state allertate tutte le pattuglie in servizio per bloccare i due ed evitare possibili fughe. La prima pattuglia giunta sul posto ha fermato il 49enne, che ha cercato di spacciarsi per il proprietario del veicolo. Contemporaneamente, un’altra pattuglia ha intercettato il complice, seduto in una Lancia Y rossa.

Capendo di essere sotto osservazione, il 59enne ha tentato la fuga ma è stato rapidamente bloccato da un’altra pattuglia che partecipava all’operazione in codice rosso. Entrambi gli uomini sono stati portati presso il comando di via Luciano per l’identificazione. Durante il trasferimento, uno dei due ha opposto resistenza, arrivando a uno scontro fisico con gli agenti, che sono stati poi soccorsi presso l’ospedale puteolano.

La perquisizione del veicolo del 59enne ha portato al rinvenimento di oggetti presumibilmente provenienti da altri furti. Ulteriori accertamenti sugli oggetti e sul mezzo sequestrati chiariranno meglio il quadro criminale. La Jeep sarà restituita al legittimo proprietario, già informato dell’accaduto.

Al termine del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto, imponendo al 49enne una pena di otto mesi agli arresti domiciliari. Per il complice, invece, è stata disposta la sospensione della pena per motivi di salute.