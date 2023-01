I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli hanno arrestato i fratelli Sandro e Francesco Papa, per furto aggravato e per possesso di arnesi atti allo scasso. Hanno 39 e 35 anni sono entrambi già noti alle forze dell’ordine e il più grande è di Ponticelli mentre il 35enne abita a Bagnoli.

Pozzuoli, sorpresi a rubare una bici elettrica: arrestati due fratelli

E’ notte. Mentre percorrono via Artiaco, i militari sorprendono i due uomini mentre stanno rubando una bicicletta elettrica lì parcheggiata. I Carabinieri li bloccano e trovano anche l’auto utilizzata dai due. Perquisiti, vengono rinvenuti e sequestrati anche diversi strumenti verosimilmente utilizzati per rubare e scassinare. L’E-bike è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati sono in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di furto aggravato.

Il precedente

Un episodio simile è successo a Giugliano, in piazza Gramsci, dove pochi giorni fa un uomo a volto scoperto – immortalato poi dalle telecamere – ha rubato una bicicletta elettrica appartenente a un giovane dipendente de “Lo Chalet del Centro”. Il balordo si guarda con circospezione, poi si avvicina di soppiatto al mezzo a due ruote e infine lo porta via.