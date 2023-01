Furto in pieno giorno a Giugliano. Questa mattina, all’esterno del centralissimo Chalet del Centro, un uomo di mezza età si è reso protagonista del furto di una bicicletta elettrica. I fatti sono accaduti intorno alle ore 11.30, così come testimoniano le telecamere di videosorveglianza, di cui l’attività è dotata, che hanno ripreso tutta la scena.

Giugliano, furto all’esterno dello Chalet del Centro: rubata la bicicletta di un dipendente

Nel video si vede chiaramente l’uomo, incappucciato, puntare il mezzo a due ruote, di proprietà di uno dei dei dipendenti, poggiato a uno dei pilastri che sorregge la struttura in ferro proprio all’ingresso del bar. Accortosi che poteva agire indisturbato, il balordo ha afferrato il manubrio e con un gesto repentino è salito in sella alla bicicletta per poi scappare e far perdere ogni traccia.

La bicicletta elettrica, dal valore di oltre 1000 euro, era utilizzata da Davide, barista dello Chalet, per gli spostamenti casa-lavoro. Il giovane, quando si è accorto del furto al termine del turno, è scoppiato in lacrime. “Mi hanno rubato la bici, ora non so come fare”, ha confidato subito ai suoi colleghi e al titolare del bar. Un danno enorme per un giovane del territorio che perde il suo unico mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro. I fatti sono stati regolarmente denunciati alle forze dell’ordine.