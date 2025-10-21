Un normale controllo stradale dei Carabinieri si è trasformato in un blitz. Durante un posto di blocco a Pozzuoli, i militari dell’Arma hanno fermato un’auto guidata da un giovane di 26 anni, residente a Quarto e già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata resa nota dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli.

Pozzuoli, sequestrati esplosivi e sigarette di contrabbando: arrestato 26enne di Quarto

All’inizio, il ragazzo si è mostrato tranquillo, convinto di trovarsi davanti al consueto controllo di documenti. Tuttavia, l’atteggiamento dei militari è cambiato quando hanno notato sul sedile posteriore alcune stecche di sigarette, presumibilmente di contrabbando. Da quel momento, la perquisizione è diventata più accurata.

Durante l’ispezione del veicolo, i Carabinieri hanno scoperto un carico sorprendente: 16 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del contrassegno di Stato e 9 chilogrammi di polveri esplosive, destinate con ogni probabilità alla produzione di botti illegali. Il giovane è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.