Una discarica abusiva nel lago d’Averno e una falegnameria con scarichi nocivi sono tra i principali risultati del progetto “Terra dei Fuochi 2025”, promosso dalla Prefettura di Napoli e realizzato dal Comando di Polizia Municipale di Pozzuoli.

Pozzuoli, scoperta discarica e falegnameria abusiva: in azione Municipale e Prefettura

Dal 15 giugno al 15 ottobre, il Nucleo Demaniale, Ambientale e Mercati, coordinato dal Sottotenente Faggiano, ha intensificato controlli e appostamenti su oltre 40 chilometri quadrati di territorio, in collaborazione con le altre forze dell’ordine.

L’operazione ha portato a 26 attività controllate, 4 sequestrate, 6 aree interdette, 40 veicoli verificati, 8 persone denunciate e 53 sanzionate, per oltre 27mila euro di multe. L’azione ha permesso di contrastare efficacemente lo smaltimento illecito e la combustione dei rifiuti, tutelando salute pubblica e ambiente.