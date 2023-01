Morta dopo quattro giorni di agonia la 49enne coinvolta nel drammatico incidente avvenuto mercoledì scorso a Pozzuoli, in via Nerone. La donna è spirata all’ospedale Cardarelli nella giornata di domenica, 15 gennaio.

Incidente a Pozzuoli, morta a 49 anni

Il sinistro è avvenuto l’11 gennaio in via Nerone, strada che conduce dal centro verso il rione Toiano. A scontrarsi due utilitarie – una fiat Panda e una Lancia Y – che procedevano in direzione opposta. L’impatto è stato violento. A rimanere ferite due donne, entrambe alla guida dei due veicoli.

Immediatamente trasportate in ospedale, le condizioni della 49enne sono apparse subito gravi. Dopo quattro giorni di ricovero presso il Cardarelli di Napoli, la donna è morta per le gravi ferite riportate a seguito dell’incidente. I tentativi dei medici di tenerla in vita non hanno avuto successo. Le sue iniziali sono M.C. Si tratta di una cittadina puteolana che abita nei pressi del porto di Pozzuoli.

