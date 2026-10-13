A Pozzuoli è esplosa la protesta dei circa 1.200 dipendenti della sede Wind Tre situata nello storico comprensorio Olivetti.

Pozzuoli, sciopero alla Wind Tre: 1.200 lavoratori in presidio

La mobilitazione, promossa unitariamente dalle sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, nasce da due forti criticità: da un lato la fase di stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, dall’altro le pesanti incertezze legate al previsto trasferimento della sede di lavoro.

A causa delle problematiche legate al fenomeno del bradisismo che interessa i Campi Flegrei, l’azienda ha infatti pianificato lo spostamento temporaneo delle attività verso una struttura a Napoli, ma i lavoratori denunciano la totale assenza di un piano industriale chiaro e temono che questo trasferimento possa trasformarsi in un ridimensionamento definitivo del presidio flegreo. Nel corso del sit-in, le rappresentanze dei lavoratori hanno ribadito la necessità di risposte concrete sul piano retributivo e normativo, chiedendo l’intervento delle istituzioni per tutelare l’occupazione e garantire che il patrimonio di competenze del polo industriale di Pozzuoli non venga smantellato.