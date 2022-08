Pozzuoli in lacrime per la prematura scomparsa di Sabrina Pisellini. La donna aveva solo 38 anni e sarebbe deceduta a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Sabrina si era trasferita da qualche anno a Milano dove lavorava come estetista.

Pozzuoli in lutto, Sabrina muore a 38 anni

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro del web e della città. Nelle ultime ore decine di messaggi sono comparsi sulla bacheca Facebook della donna. “Tu che eri sana come un pesce, atletica, forte, non ci possiamo credere. Sei nei nostri cuori grande e immensa Sabrina. Sei e sarai sempre il sorriso, la gioia, il garbo, il calore. Il grande amore per la tua città che portavi fiera a Milano. Lo dicevi con orgoglio” sono napoletana”, scrive un utente.

“Perchè…Perché, da sabato dalle 5.30 dopo che mi è arrivato quel messaggio drammatico i cuori di tutta la nostra famiglia sono sospesi. Ho sperato per quei lunghi minuti che qualcuno da lassù ti salvasse, poi é arrivato il messaggio che mai, mai vorresti leggere…sospeso tutto, in un battito mancante, la fine di tutto”, scrive Marta.

I funerali sono stati celebrati ieri nella chiesa di Santa Maria della Consolazione (del Carmine).