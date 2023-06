E’ stata ritrovata Chiara Rusconi, la ragazza di 22 anni di Arco Felice sparita due giorni fa. Ad annunciarlo è stata la sorella con un messaggio sui social.

Pozzuoli, ritrovata Chiara dopo due giorni di angoscia: è in ospedale

“Chiara è stata ritrovata – ha scritto la sorella della 22enne -. La stanno portando in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti. Grazie a tutti per l’aiuto. Siete stati davvero preziosi”.

Non è chiaro dove abbia trascorso le ultime 48 ore e quali siano le sue condizioni di salute. La giovane era sul lungomare di Napoli: sono stati gli agenti della Municipale a notarla mentre passeggiava a Mergellina. Il fatto che sia stata portata presso una struttura ospedaliera lascia supporre che non stia bene.

L’allarme è scattato due giorni fa, quando Chiara si sarebbe allontanata da casa per fare un giro a Napoli ma senza portare nulla con sé. Né telefonino, né documenti né medicine. Per fortuna un sospiro di sollievo dopo ore di angoscia.