È stato individuato il presunto rapinatore che ieri pomeriggio ha seminato il panico in un minimarket di via Ovidio, a Pozzuoli. Si tratta di Gennaro Romano, 28enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Pozzuoli, rapina al minimarket con mitragliatrice: acciuffato in poche ore malvivente

Il giovane si è introdotto nel supermercato armato di una replica di una pistola mitragliatrice Mini Uzi senza tappo rosso e con la stessa avrebbe minacciato i presenti nel negozio di alimentari. Dopo aver prelevato l’intero incasso della giornata e rubato un portafoglio a un cliente, il 28enne si è dato subito alla fuga.

Le indagini lampo dei Carabinieri di Pozzuoli – coordinati dalla Procura di Napoli – effettuate attraverso le analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul luogo dell’evento hanno permesso di individuare il 28enne. Durante le ricerche sono stati trovati e sequestrati nei pressi dell’abitazione del fermato alcuni abiti probabilmente utilizzati per la rapina e l’arma da fuoco utilizzata verosimilmente per il reato. Il fermato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio a disposizione dell’Autorità giudiziaria.