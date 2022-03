Fingendosi il nipote di cinque anziane ha raccolto un bottino da quasi 50mila euro. A finire in manette Gianni Parlato, 34 anni, gravemente indiziato di aver commesso cinque distinte truffe ai danni di anziani.

Pozzuoli, si finge nipote di cinque anziane: arrestato per truffa da 20mila euro

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Pozzuoli, diretti dalla Procura della Repubblica di Napoli, sono state avviate nel settembre del 2021 in seguito alla presentazione di una querela per truffa sporta da una donna di 82 anni. Cinque gli episodi per i quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato, nei cui confronti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Come operava

Il 34enne agiva secondo un modus operandi preciso. Contattava telefonicamente le anziane vittime fingendosi il nipote. Poi paventava situazioni di difficoltà in cui versavano parenti o conoscenti; infine si presentava successivamente presso le abitazioni delle malcapitate per farsi consegnare denaro e monili in oro. In totale il bottino raccolto ammonta a circa 20.000 euro in contanti e gioielli per un valore complessivo di qualche decina di migliaia di euro.