Sabato sera di sangue a Pozzuoli. Nelle prime ore di oggi, 19 novembre, un giovane di 23 anni è giunto in ospedale con delle gravi feriti d’arma da taglio al petto.

Pozzuoli, pugnalato al petto davanti alla discoteca: 23enne in Rianimazione

Il ragazzo sarebbe stato accoltellato all’uscita della discoteca Queen di via Campana, a Pozzuoli. Il 23enne è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato e successivamente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Le indagini sono ora nelle mani della Polizia di Stato, che cerca di ricostruire l’accaduto sulla base delle testimonianze raccolte. Gli agenti sono intervenuti in ospedale dopo la segnalazione dei sanitari, ma al momento il giovane non è ancora in grado di essere ascoltato a causa delle sue condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, fornita da un amico della vittima presente durante l’alterco, la violenza è sfociata dopo una lite all’uscita del locale intorno alle 5 del mattino.

Il 23enne è stato colpito violentemente al torace, riportando lesioni alle costole che sono state confermate in ospedale. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona indicata per ottenere ulteriori dettagli sull’incidente. La situazione è in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili man mano che le indagini proseguono.