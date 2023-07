Con una spranga di ferro girovagava per le corsie e i reparti dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Due guardie giurate, nel tentativo di fermarlo, sono state aggredite, riportando entrambi ferite in diverse zone del corpo. L’uomo, un 33enne incensurato di origini egiziane, è stato poi bloccato e arrestato dai Carabinieri di Pozzuoli.

Pozzuoli, picchia vigiliantes con spranga in ferro in ospedale: arrestato 33enne

L’episodio di violenza è avvenuto nella giornata di ieri, 9 luglio. Ed è stato denunciato sia dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate“, che dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Stando alle prime informazioni disponibili, l’uomo – a quanto pare un tossicodipendente – era stato appena dimesso dal nosocomio, quando ha cominciato a girare per i corridoi armato di un tubo in ferro, reperito non si sa dove.

A notarlo due vigilantes che, senza alcuna esitazione, hanno provato a bloccare e a disarmare il 33enne. La reazione dell’uomo è stata tutt’altro che prevedibile: si è scagliato contro le guardie e con la spranga in ferro ha colpito uno alla testa, provocandogli una ferita profonda, e l’altro al gomito fino a fratturarglielo. 15 e 30 i giorni di prognosi prescritti per le due vittime.

Sul posto sono poi intervenuti i militari dell’Arma che hanno raccolto le testimonianze del presenti e arrestato l’aggressore. Dovrà rispondere di lesioni aggravate, violenza, resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in attesa di giudizio.