Un altro episodio di violenza domestica si verifica in provincia di Napoli. Stavolta la vittima è un uomo, ex marito di una 44enne che lo ha inseguito e tormentato perché non accettava la fine del loro matrimonio.

Pozzuoli, perseguita l’ex marito e gli sfascia negozio: fermata 44enne

I fatti a Pozzuoli, quando i Carabinieri della locale stazione hanno fermato una donna per atti persecutori nei confronti del suo ex coniuge, che l’aveva denunciata per maltrattamenti fisici e vessazioni subite nell’ultimo anno.

La donna avrebbe iniziato a perseguitare l’uomo anche dopo la separazione, prove rilevate dal suo cellulare dove sono state trovare diverse chat con all’interno una serie di minacce di morte.

Episodio clou quando la 44enne si è recata all’esterno del negozio dell’ex marito aggredendolo e danneggiando alcuni arredi. A incastrarla le telecamere di video sorveglianza acquisite dai militari.