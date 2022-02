Sono partite questa mattina le operazioni di abbattimento del manufatto ex “Vicienzo a Mare” sul lungomare di Pozzuoli, un mostro di cemento che deturpava il paesaggio del lungomare da circa 40 anni. Una storia lunga e complicata quella di questo luogo. Nel 1600 i frati Cappuccini costruirono in quel punto il loro convento. Due secoli dopo la struttura fu lasciata, per gli effetti del bradisismo e le erosioni del mare.

RUSPE IN AZIONE SUL LUNGOMARE

A fine Ottocento un ristoratore la rilevò e ne fece una trattoria, che negli anni a seguire passò alla storia come “Vicienz ‘a Mmare”, luogo ambito anche da noti registi come set cinematografico. Il ristorante chiuse nel 1973 e fu demolito. Poi però negli anni ’80 i nuovi proprietari chiesero di ricostruire l’immobile per farne un centro polivalente, ma il progetto si fermò alla realizzazione dello scheletro di cemento, rimasto così fino ad oggi. Nel dicembre 2020 la decisione definitiva del Consiglio comunale, che approva la “variante semplificata” che permette di giungere alla demolizione dell’ecomostro. Al suo posto ci sarà una piazza a mare con passeggiata, panchine e una fontana.