Pozzuoli, in fiamme il Monte Cigliano. Un incendio ha interessato nel pomeriggio la collina di Cigliano, a Pozzuoli, provocando momenti di apprensione soprattutto tra gli abitanti della zona. Il fronte del rogo si è sviluppato sul pendio che guarda verso via Campana e la Tangenziale di Napoli, con le fiamme ben visibili anche a distanza.

La situazione più delicata si è verificata nei pressi di via Privata Cigliano, dove il fuoco è arrivato a poca distanza dal complesso residenziale Borgo Agrumeto. I residenti, preoccupati per l’avanzare dell’incendio, si sono attivati per allontanare le auto e mettere al riparo i propri mezzi.

Per fronteggiare l’emergenza sono entrati in azione i Vigili del Fuoco, affiancati dagli operatori della Forestale e della Protezione Civile. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere le fiamme e impedire che il rogo potesse raggiungere ulteriormente le abitazioni.

L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio, con l’incendio messo sotto controllo poco dopo le 18. Successivamente, la pioggia ha dato un ulteriore contributo, favorendo lo spegnimento dei piccoli focolai ancora presenti sul versante della collina rivolto verso lo svincolo della Tangenziale.