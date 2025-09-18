Denunciate nove persone per furto di energia elettrica. Questa mattina a Pozzuoli i carabinieri della stazione locale, insieme a tecnici specializzati di Enel, hanno effettuato un controllo nelle palazzine di via Seneca, nei pressi del rione Toiano.

Pozzuoli, furto di energia elettrica in una palazzina: nove persone denunciate

Dagli accertamenti è emerso che nove famiglie, residenti nei civici 1, 2, 5 e 9, avevano realizzato allacci abusivi alla rete pubblica per sottrarre energia elettrica da circa un anno. Al termine delle verifiche sono state denunciate nove persone, ritenute responsabili del furto di corrente. Il danno economico per la società fornitrice è ancora in corso di quantificazione.