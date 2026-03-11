Napoli, allacci abusivi alla rete elettrica: denunciate sei persone in un condominio

Sei persone denunciate per furto di energia elettrica. È il bilancio di un controllo condotto dai carabinieri della stazione Borgoloreto in un condominio di via Padre Ludovico da Casoria a piazza Mercato, a Napoli. Gli accertamenti sono stati effettuati insieme ai tecnici del personale Enel.

Nel condominio in questione è stato trovato un complesso sistema di allacci abusivi che collegava un’infrastruttura della società Enel distribuzione S.P.A. a ben sei appartamenti del condominio. Gli indagati sono 3 uomini e 3 donne dai 38 ai 55 anni mentre il danno economico è in corso di quantificazione.