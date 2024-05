Pozzuoli, esenzione Imu e Tari per le famiglie evacuate dopo bradisismo

Esenzione Imu e Tari per le famiglie evacuate dopo le forti scosse dello scorso 20 maggio. È quanto ha deciso il consiglio comunale di Pozzuoli per arginare la crisi sociale innescata dal bradisismo.

Sono 121 i nuclei familiari che beneficeranno dell’esenzione fiscale. La misura si estende anche alla TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico) per gli esercizi commerciali interessati dai danni provocati dalle scosse. L’amministrazione locale ha richiesto inoltre al Governo sostegno per interventi antisismici e la sospensione dei mutui per coloro che hanno acquistato immobili in città.

“Dobbiamo agire concretamente e immediatamente – ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni -, non è il momento per proclami. Vogliamo restare a Pozzuoli e dobbiamo dare ai puteolani le risposte di cui hanno bisogno in questo momento critico. Sono soddisfatto del voto unanime sul documento, dimostrando che siamo tutti uniti e dalla stessa parte in questa situazione.”