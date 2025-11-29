Pozzuoli, blitz antidroga: arrestati un 42enne, un 57enne e la figlia 30enne

Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, che durante la notte hanno arrestato Vincenzo Solmonte, 42 anni, Oreste Orselli, 57 anni e la figlia 30enne, incensurata.

Il blitz è scattato in un appartamento di via Strada della Colmata, al termine di un mirato servizio di pedinamento.

Droga pronta alla vendita nell’appartamento

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato 40 grammi di stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana già suddivisi in dosi. Sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e un telefono contenente messaggi riconducibili allo spaccio.

Le accuse

Per i tre è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.