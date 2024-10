Ancora violenza tra giovanissimi in provincia di Napoli. Questa volta a Pozzuoli, dove un 21enne è rimasto ferito alle gambe nel corso di una sparatoria avvenuta in piazza Antonio De Curtis.

Pozzuoli, ancora violenza tra giovani: 21enne vittima di una sparatoria

La vittima, secondo il suo racconto, era in piazza con la fidanzata ed alcuni amici quando sarebbe stato prima avvicinato da alcuni sconosciuti a bordo di un’automobile e poi sparato da questi, che sono fuggiti subito dopo facendo perdere le proprie tracce.

Il 21enne è stato portato in ospedale: ha riportato ferite d’arma da fuoco ad entrambe le gambe, ma non è in pericolo di vita. Indaga la Squadra Mobile e la Polizia di Stato di Pozzuoli. Il racconto del giovane è attualmente al vaglio degli inquirenti. Potrebbero risultare decisive le immagini di videosorveglianza della zona.