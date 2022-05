La sconfitta per 6 a 2 in casa della Cynthialbalonga non è stato di certo il modo migliore per chiudere il campionato. L’episodio però è già dimenticato visto che il Giugliano ha centrato il bersaglio grosso, la promozione in Serie C, ed era scesa in campo con poche motivazioni dopo i festeggiamenti. Al termine però mister Ferraro si è scusato: “La prestazione non è all’altezza. Non c’eravamo con la testa e con le gambe, non abbiamo avuto un atteggiamento giusto. – ha spiegato l’allenatore – Dispiace perché la maglia va sempre onorata, così come il lavoro di tutti. Abbiamo all’orizzonte la Poule Scudetto e vogliamo disputarla al meglio con la testa giusta. Siamo felici per la nostra stagione, siamo stati celebrati da una piazza magnifica, ma in campo – ha concluso Giovanni Ferraro dobbiamo sempre dare il massimo.”

Giugliano sfida l’Audace Cerignola per la poule scudetto

E ieri c’è stato il sorteggio che ha stabilito il torneo con le vincenti degli altri giorni. Il Giugliano tornerà in campo questa domenica al De Cristofaro contro l’Audace Cerignola. Riposa invece la Gelbison, quest’ultima scenderà in campo mercoledì 1 giugno e l’avversaria sarà determinata dall’esito della prima partita, in caso di successo del Giugliano, affronterà in trasferta il Cerignola, mentre con un pareggio o una vittoria della squadra pugliese sarà impegnata in casa con il Giugliano. L’ultima gara del triangolare è in programma domenica 5 giugno. La formazione gialloblu subito dopo la festa si sta già allenando quindi per onorare la competizioni e provare a vincere un altro trofeo per suggellare una stagione storica.

Dalle ore 15:00 dei oggi sarà possibile acquistare i biglietti per la gara in programma domenica 29 maggio alle ore 17:00 e valevole per la prima giornata della Poule Scudetto Serie D. Sarà possibile acquistare il tagliando attraverso il circuito online della nostra biglietteria ufficiale Etes Ticketing, oppure presso Di Marino Bar e Tabacchi rivenditore ufficiale del club sito in Corso Campano 223.



I costi dei tagliandi saranno i seguenti: Tribuna Centrale Salvatore Sestile 15€ compresi costi di prevendita; Tribuna Laterale Salvatore Sestile 11€ compresi costi di prevendita, Distinti Giustino Barretta 8€ compresi costi di prevendita, Settore Ospiti 8€ compresi costi di prevendita. Per le donne e gli Under 12 i costi seguiranno le medesime modalità: Tribuna Centrale Salvatore Sestile 13€ compresi costi di prevendita; Tribuna Laterale Salvatore Sestile 9€ compresi costi di prevendita; Distinti Giustino Barretta 6€ compresi costi di prevendita.