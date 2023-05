Poste Italiane è alla ricerca di 700 risorse da inserire nell’organico entro settembre 2023. L’azienda sta ricercando del personale da assumere con contratto a termine che, generalmente, la società impiega per il servizio di recapito e smistamento della posta.

Poste Italiane assume 700 portalettere e addetti allo smistamento

L’azienda ha comunicato il piano di assunzioni per i mesi giugno, luglio e agosto 2023, che prevede la copertura di ben 705 posti di lavoro nei servizi postali, di cui 660 nel Recapito postale e 45 nella produzione.

I nuovi inserimenti seguono quelli effettuati da febbraio-aprile 2023, periodo per il quale l’azienda ha individuato un contingente di 3.500 posti per l’organico flessibile da impiegare in ambito Posta, Comunicazione e Logistica, di cui 3.088 nel Recapito e 474 per i Nodi di rete.

I profili richiesti

Per quanto riguarda le figure da assumere, buona parte delle opportunità di lavoro CTD Poste Italiane riguarderà portalettere (PTL). L’azienda avvia, infatti, a più riprese durante l’anno le selezioni per postini da impiegare nei servizi di recapito postale, che vengono assunti con contratti a termine per lo più della durata di 3 o 4 mesi. I restanti inserimenti potranno riguardare addetti alla produzione e allo smistamento, e altri profili.

Come candidarsi per lavorare in Poste Italiane

Poste Italiane raccoglie le candidature tramite questa piattaforma riservata alle selezioni di personale (Lavora con noi), dove vengono pubblicati gli annunci relativi alle opportunità di impiego. Gli interessati alle opportunità di lavoro Poste Italiane con CTD possono visitarla per prendere visione delle posizioni aperte al momento e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.

