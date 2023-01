Laè ancora nella morsa del maltempo per questo motivo laha emanato una nuovavalida fino allemartedì 24 gennaio, nelle zone di Napoli , isole, area vesuviana, Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini.

Dal punto di vista della perturbazione attualmente presente sul territorio regionale, si segnala che nella giornata odierna, a causa della bassa temperatura degli strati più alti dell’atmosfera, saranno ancora possibili anche le grandinate sempre sulle zone in cui vige l’allerta Gialla.

I fenomeni, a partire dalla serata, andranno progressivamente diminuendo.

Si raccomanda pertanto ai Sindaci delle aree interessate di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni connessi al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi piani di protezione civile tenendo conto che fenomeni come frane e caduta massi, potranno verificarsi anche in assenza di piogge.