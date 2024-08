Nell’ambito delle operazioni di intensificazione della sicurezza pubblica previste per la giornata di Ferragosto, i militari del reparto operativo aeronavale di Napoli sono intervenuti in due distinte operazioni di soccorso, portando in salvo cinque diportisti in difficoltà.

Primo soccorso a Posillipo

Il primo intervento ha avuto luogo nelle acque di Posillipo, dove quattro diportisti si sono trovati in grave pericolo a causa di un’avaria al motore del loro natante. Alla deriva e a rischio di finire sugli scogli, i diportisti sono stati salvati grazie al tempestivo intervento di una motovedetta della Guardia di Finanza. A bordo del gommone si trovavano, oltre agli altri passeggeri, una donna incinta e un uomo diabetico con necessità urgente di insulina, rendendo il soccorso ancora più critico.

Secondo soccorso a Salerno

Il secondo intervento è stato eseguito nelle acque di Salerno, dove l’equipaggio di un’unità navale della Guardia di Finanza ha soccorso il conducente di un acqua scooter in avaria. Anche in questo caso, il rapido intervento dei militari ha evitato conseguenze potenzialmente gravi.

Considerando l’elevato numero di diportisti presenti lungo tutta la costa campana, in particolare nelle località turistiche più frequentate, il reparto operativo aeronavale di Napoli ha annunciato che intensificherà i pattugliamenti durante il fine settimana per garantire una maggiore sicurezza in mare.