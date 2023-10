“Se tu mi tiri le frecce con l’arco, io ti atterro con il carro armato perché la colazione si deve saper fare”. Risponde a tono Rita De Crescenzo alla provocazione del pizzaiolo Errico Porzio che, come la tiktoker, ha lanciato su TikTok una “colazione” in una versione un po’ diversa, a partire dal contenuto (tutti gli ingredienti per fare una buona pizza napoletana) e dal prezzo decisamente inferiore rispetto a quello fissato dalla tiktoker partenopea.

La polemica, che vede ancora una volta protagonista Rita De Crescenzo, nasce dal costo della suo pacchetto-colazione: ben 300 euro. La scatola, a forma di cuore, viene portato a destinazione da Rita De Crescenzo stessa, all’interno ci sono caffè, succo di frutta, cornetto e graffa del bar, ma anche i gadget di Barbie versione Rita e Ken versione Sasà e altri del negozio della tiktoker “Svergognata shop”.

Qualche giorno fa, però, una follower Antonella Formicola ha criticato la richiesta del manager della De Crescenzo diffondendo un video nel quale ha detto: “Volevo tirare su il morale a mia sorella perché ha iniziato a fare delle chemio, radio e l’hanno devastata. Ho pensato di mandarle qualcuno a casa che le tirasse su il morale, mi sono messa su Instagram e ho preso il numero del manager di Rita. Ho specificato non ci fosse nessun evento e detto che è per una persona che sta combattendo con il cancro. Questa persona ha chiesto 300 euro, mi viene da ridere, non li avrebbe chiesti nemmeno Nino D’Angelo”, ha detto la donna, per poi aggiungere: “Se mi avesse chiesto 100-150 euro avrei capito. Ma 300 euro per cosa? se ci vantiamo che tutti siamo uguali e lei dice di non sentirsi una vip, allora non chiedere 300 euro”.

Rita De Crescenzo ha risposto in alcuni video e dirette, insieme a suo figlio Rosario, giustificandosi del contenuto del pacchetto che conterrebbe tanti prodotti e delle spese che anche lei deve affrontare.

“Basta con queste colazioni”

Ritornando a Porzio, ieri il pizzaiolo ha comunicato ai suoi fan di aver creato anche lui una scatola da regalare: “Vengo direttamente a casa vostra a fare le pizze. E basta con queste colazioni, la vera box è quella di Errico Porzio“, ha detto il pizzaiolo facendo riferimento a Rita De Crescenzo e alla polemica scoppiata su TikTok.

“In questi giorni si parla tanto di colazioni a domicilio, un regalo da fare a persone che stanno vivendo momenti tristi e particolari. Con questa colazione si cerca di donare un sorriso. Queste colazioni hanno un costo, che si rivela insostenibile per molte famiglie. Basta con questa colazione: o facciamo pranzo o cena”, ha aggiunto.

Ma cosa c’è all’interno? Frittura all’italiana, l’impasto, il fiordilatte, la ricotta, la passata di pomodoro e i cicoli. “Vengo direttamente a casa vostra a fare le pizze, se volete donare il sorriso a qualcuno c’è Errico Porzio. Il prezzo? Non tremila euro, ma solo 30 euro. Questi 30 euro verranno donati in beneficenza all’associazione Angeli di Strada Villanova”.

La risposta di Rita

La tiktoker napoletana, sentendosi chiamata in causa, ha pubblicato poche ore dopo un video sul suo profilo, rispondendo alla “provocazione” del pizzaiolo: “Se tu mi tiri le frecce con l’arco, io ti atterro con il carro armato perché la colazione si deve saper fare perché la pizza ti resta sullo stomaco di prima mattina. E ciao”, ha detto Rita De Crescenzo. Errico Porzio risponderà alle parole della tiktoker? Non resta che attendere se ci sarà o meno un prosieguo.