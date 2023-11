Non accettava la fine della loro relazione. Ha tentato un riavvicinamento, ma di fronte all’ennesimo rifiuto l’ha minacciata di morte. A finire in manette un 36enne di Portici, già noto alle forze dell’ordine. È accusato di stalking.

Portici, vuole tornare a tutti i costi con la sua ex: “Se non lo fai, ti sfiguro con l’acido”

Come anticipa l’Ansa, ad assicurare alla giustizia il 36enne sono stati i carabinieri della Tenenza di Ercolano (Napoli) dopo le indagini coordinate dalla Procura di Napoli. I militari dell’Arma hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale partenopeo.

Pedinamenti notturni e minacce di morte

Così come ricostruito dagli investigatori, l’uomo voleva riallacciare a tutti i costi una relazione sentimentale con l’ex compagna. In un primo momento, ha inviato messaggi sul cellulare, si è presentato sotto casa.

Poi dallo stalking è passato alle minacce di morte. In alcuni casi ha minacciato persino di sfigurarla con l’acido se non avesse deciso di tornare con lui. In altre circostanze, poi, l’ha pedinata di notte e le ha provocato danni all’auto. La vittima, stanca delle continue vessazione, ha infine deciso di sporgere denuncia.