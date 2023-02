Ancora rissa tra minorenni nella movida del weekend. Almeno due gli episodi denunciati tra Napoli e provincia. Il più grave a Portici, dove un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato picchiato da un gruppo di coetanei in piazza Poli.

Rissa a Portici: grave 17enne

Quando i carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti su segnalazione in piazza, hanno ritrovato un 17enne incensurato steso a terra, sanguinante. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei. Uno di loro lo avrebbe colpito alla nuca con una mazza di ferro. Non sono chiare le motivazioni. Il 17enne è stato portato all’Ospedale del Mare e non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare eventuali responsabili.

Giovane ferito col calcio di una pistola al Vomero

Altro episodio di violenza al Vomero, in via Scarlatti, dove due baby-gang si sono scontrate nel corso di una maxi rissa nel corso della quale un ragazzo è rimasto ferito. Si tratta dell’ennesimo caso di bullismo che rilancia la questione della devianza tra i ragazzi, e che riaccende i riflettori su una zona – quella collinare – sempre più spesso terreno di scontro tra comitive di teppisti provenienti da ogni parte della città.

A denunciare quest’ultimo episodio è stato Gennaro Capodanno, presidente del “Comitato Valori Collinari”: «Sabato sera, poco dopo le 23 – racconta Capodanno – nell’isola pedonale di via Scarlatti, all’incrocio con via Merliani, è avvenuta una rissa con la partecipazione di numerosi adolescenti che se le sono date di santa ragione, sferrando pugni e calci. Un ragazzo, come riferito dai presenti, è stato colpito da alcuni coetanei, pare con il calcio di una pistola, riportando ferite che hanno richiesto l’intervento dei sanitari».