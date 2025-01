È morta nel giorno dell’Epifania Immacolata Fiorentino, 45 anni, dopo essere stata sottoposta a un intervento di bendaggio gastrico. La donna era ricoverata alla clinica Bianchi di Portici per alcune complicazioni sopraggiunte durante l’operazione eseguita, lo scorso 22 novembre, al Nuovo Policlinico di Napoli.

Portici, Immacolata Fiorentino muore dopo bendaggio gastrico: la 45enne aveva tre figli

La famiglia, assistita dall’avvocato Hilarry Sedu, ha presentato denuncia al Commissariato di Polizia di Napoli-Ponticelli, sospettando un caso di malasanità. La Fiorentino avrebbe avuto un’embolia polmonare e un arresto cardiocircolatorio, finendo in coma per 22 giorni nel reparto di rianimazione. Dopo essersi risvegliata e superata la fase critica, era stata trasferita nel reparto di terapia sub-intensiva, dove era rimasta fino al 3 gennaio 2025.

Da lì, era stata trasferita alla clinica Bianchi per la riabilitazione. Tre giorni dopo, il 6 gennaio, il decesso improvviso ha lasciato nello sgomento i familiari, convinti che la donna fosse ormai in ripresa. La famiglia ha inoltre segnalato presunte incongruenze nelle spiegazioni fornite dai medici del Policlinico sui problemi insorti durante l’intervento. Oltre all’embolia polmonare e all’arresto cardiocircolatorio, i sanitari avrebbero menzionato anche presunti problemi neurologici sopraggiunti durante l’operazione. Una versione dei fatti che hanno alimentato i sospetti dei familiari, che ora chiedono chiarezza sulle reali cause del decesso. Immacolata Fiorentino lascia tre figli adottivi. La famiglia, distrutta dal dolore, si è rivolta alla magistratura per accertare eventuali responsabilità mediche e capire se il decesso della donna potesse essere evitato. Le autorità competenti hanno avviato le indagini, e non si esclude che venga disposta un’autopsia sul corpo della 45enne per chiarire le cause esatte della morte e verificare se siano stati commessi errori prima, durante e dopo l’operazione.