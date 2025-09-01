Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, all’altezza del casello dell’uscita di Portici in direzione Salerno. Nel violento impatto hanno perso la vita Salvatore Izzo, 22 anni, e Vincenzo Cozzolino, 27 anni, entrambi residenti a Torre Annunziata. Fatale lo scontro tra due auto.

Portici, domenica di sangue sull’Autostrada A3: morti in un incidente due giovani

Oltre alle due vittime, altre cinque persone sono rimaste ferite. Due di loro, in condizioni particolarmente critiche a causa dei politraumi riportati, sono state trasferite d’urgenza in elisoccorso all’ospedale del Mare e al Cardarelli di Napoli. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, diverse ambulanze, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi e i rilievi, l’uscita di Portici è rimasta chiusa per diverse ore, causando pesanti disagi e traffico paralizzato lungo la direttrice verso Salerno. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Il cordoglio

Il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, ha commentato l’incidente esprimendo il proprio cordoglio per le vittime: “Un gravissimo incidente in autostrada direzione Pompei all’altezza della prima uscita di Portici, due giovani sono morti e due sono rimasti feriti gravemente. I due giovani morti sono entrambi di Torre Annunziata. Alle famiglie dei due ragazzi e alla Città’ di Torre Annunziata giungano le condoglianze ed il cordoglio della nostra comunità”.