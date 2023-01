Si chiama Giuseppina Zeno, la donna di 43 anni ferita a colpi di pistola, questa mattina, al II viale Melina, a Portici, accanto a una boutique. Secondo alcune risultanze investigative, la signora è la sorella di Tommaso Zeno, pregiudicato, ritenuto vicino al clan Vollaro.

Portici, 43enne ferita a colpi di pistola: è la sorella di un estorsore del clan

L’uomo fu destinatario di un decreto di fermo il 7 ottobre 2011 insieme ad altri due presunti esponenti del clan Vollaro con l’accusa di estorsioni ai commercianti. La vittima era seduta su una sedia di plastica quando ignoti hanno esploso contro di lei diversi proiettili, che l’avrebbero raggiunta nel gluteo e nella gamba destra.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna all’ospedale del Mare di Napoli. Non è in pericolo di vita. Proseguono le indagini della Polizia di Stato per chiarire la dinamica e risalire al movente. Potrebbero rivelarsi utili alle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e anche all’esterno degli esercizi commerciali: gli occhi elettronici potrebbero infatti ripreso l’intera scena e fornire indizi ed elementi importanti per l’individuazione dei responsabili del ferimento.