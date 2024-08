Nella notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per soccorrere una donna ferita. La vittima, una 33enne incensurata residente a Ponticelli, è stata coinvolta in una lite per motivi di viabilità in via Galileo Ferraris.

Dalla lite alla violenza: donna ricoverata in ospedale dopo essere stata accoltellata

Secondo una prima ricostruzione, ancora sotto esame da parte delle autorità, la donna avrebbe avuto uno scontro con un’extracomunitaria. Durante la discussione, la situazione è degenerata e la 33enne è stata colpita con un’arma da taglio alla coscia destra, all’avambraccio e alla spalla.

La dinamica dell’accaduto resta da chiarire. La donna è attualmente ricoverata, e sebbene la prognosi non sia stata ancora sciolta, non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per fare luce sull’incidente e identificare l’aggressore.