Nulla di buono sul fronte meteo per questo weekend dell’Immacolata. L’Italia è infatti attraversata da un vortice ciclonico che porta piogge, nevicate e vento.

Gran parte del Paese è caratterizzato da una vera e propria ondata di maltempo. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo weekend 9-11 dicembre

In molti hanno approfittato del lungo ponte dell’Immacolata per un viaggio e per trascorrere qualche giorno di relax ma oltre le Alpi il freddo punge da alcuni giorni, anche in pianura; sul bacino del Mediterraneo invece le temperature sono ancora prettamente autunnali, con Sicilia e Sardegna che registrano punte di 23 gradi.

Oggi, venerdì 9 dicembre, i meteorologi prevedono qualche isolato fiocco di neve tra Milano, Pavia e Bergamo, basso Piemonte e verso le Alpi centro-orientali, dove la neve cadrà invece copiosa fino ai 400-500 metri di quota. In giornata, però, il maltempo colpirà tutto il versante tirrenico con piogge a tratti anche intense tra Toscana e Lazio.

Con il passare delle ore la situazione peggiorerà su almeno 3/4 del Paese. Pomeriggio e serata dovrebbero essere caratterizzate da forti piogge, temporali in particolare sul comparto tirrenico.

Sabato 10 dicembre non andrà meglio. Si prevede la presenza di un ciclone profondo sul Tirreno che porterà venti e piogge, in particolare, nubifragi non sono esclusi anche in Campania, con le piogge che continueranno a battere tutta la fascia tirrenica e il Nord-Est.

Il weekend dovrebbe concludersi domenica con delle schiarite al Sud, in Campania, ma anche al Nord.