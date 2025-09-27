Tentano di scippare borsa a un’anziana e la trascinano per metri nel Napoletano: arrestati rapinatori

Aggredita alle spalle, spintonata e trascinata per alcuni metri mentre si aggrappava disperatamente alla sua borsa. Solo le urla, che hanno richiamato l’attenzione dei passanti, hanno messo in fuga lo scippatore. Vittima dell’aggressione una donna di oltre 80 anni di Pompei, finita in ospedale con un trauma cranico e diversi ematomi.

Pompei, tentano di scippare borsa a un’anziana e la trascinano per metri: arrestati rapinatori

A distanza di poco meno di due mesi, la svolta: i presunti responsabili sono stati individuati e arrestati. Il gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli agenti del commissariato di Pompei. I due uomini sono accusati di tentata rapina e lesioni personali.

I fatti risalgono al 3 luglio 2025. La donna era nei press della propria abitazione quando uno dei rapinatori l’ha aggredita, mentre il complice lo attendeva sullo scooter acceso, pronto alla fuga. L’anziana è caduta a terra ed è stata trascinata, ma la resistenza e le grida hanno richiamato i vicini, costringendo lo scippatore a mollare la presa. Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno permesso di ricostruire il percorso dei malviventi grazie alle telecamere di sorveglianza della zona. Lo scooter usato è risultato rubato e da lì gli investigatori sono risaliti all’identità dei due. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina. Uno dei due era già detenuto per altra causa e ha ricevuto la notifica in carcere; l’altro è stato rintracciato e trasferito a Poggioreale dopo le formalità di rito.