stato arrestato dagli agenti del commissariato di Pompei e portato nel carcere di Poggioreale l’uomo ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una turista nei pressi del Santuario di Pompei (Napoli). L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Torre Annunziata, al termine delle indagini coordinate dalla Procura locale e supportate dalle immagini di diverse telecamere pubbliche e private.

Pompei, si offre di scattarle foto per strappare zaino a turista: rapinatore identificato e arrestato

L’episodio risale al 24 agosto scorso: la vittima, una donna di nazionalità indiana, stava visitando la città mariana e si era fermata davanti al Santuario, come molti turisti. L’uomo, notando che era sola, si è avvicinato con il pretesto di offrirle una foto ricordo, mostrandosi cordiale per guadagnarsi la sua fiducia. In realtà, appena le è stato vicino, le ha strappato lo zaino e si è dato alla fuga in auto.

La donna ha cercato di inseguirlo, aggrappandosi all’autovettura su cui il malvivente stava scappando, ma l’aggressore ha continuato a colpirla con lo sportello per liberarsi, facendola cadere a terra ferita. La turista ha riportato una lesione all’arcata sopraccigliare, suturata con quattro punti, con prognosi di sette giorni. Le indagini della Polizia di Stato hanno portato all’identificazione del presunto responsabile e alla sua cattura, ponendo fine a settimane di incertezza per la vittima.