In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il 8 marzo, il Parco Archeologico di Pompei si veste di festa e omaggia tutte le donne con un’iniziativa speciale: l’ingresso gratuito. Nello stesso giorno, inoltre, ci sarà l’inaugurazione della sezione femminile delle Terme del Foro.

Pompei: l’8 marzo aprono al pubblico le terme del foro (gratis per le donne)

Per la prima volta aperte al pubblico e precedentemente utilizzate come deposito di materiale archeologico, le Terme del Foro riveleranno al mondo le loro superfici dipinte, rimaste finora sconosciute a causa di spesse concrezioni che ne obliteravano la policromia già dal momento dello scavo dell’edificio nel 1823-24.

Il restauro, supportato dall’uso di tecnologie laser all’avanguardia, ha permesso di portare alla luce decorazioni di IV stile, con pannelli colorati e scenari che raffigurano una natura vivace con elementi vegetali e uccelli, su sfondi gialli e vasche dipinte di un delicato verde acqua.

Gratis anche la Villa di Poppea ad Oplontis

Un’ulteriore perla di questa iniziativa è l’accesso gratuito alla Villa di Poppea ad Oplontis, dove si terranno visite tematiche “Nella Villa di Poppea, tra Donne, Ninfe e Dee”, organizzate dall’Archeoclub di Torre Annunziata. Queste visite offriranno un’esplorazione approfondita della vita femminile antica, con una mostra di oggetti legati alla cosmesi e alla bellezza femminile, a cura del Gruppo Storico Oplontino.

Le visite guidate si terranno a orari prestabiliti durante la mattina e saranno un’occasione unica per scoprire aspetti meno noti della vita quotidiana di Pompei e Oplontis, con un focus particolare sulle donne che hanno abitato queste aree storiche.

Anche se l’accesso alle Terme e alla Villa di Poppea sarà gratuito per le donne in questa giornata, si consiglia la prenotazione anticipata tramite il sito www.ticketone.it, per garantire la partecipazione.

Le Terme del Foro saranno accessibili tutti i giorni, con un biglietto d’ingresso simbolico di 5 euro che include una presentazione dettagliata degli ambienti, oltre al costo di ingresso al sito di Pompei. L’ingresso, oltre che per le donne, sarà gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i possessori della MyPompeii Card.