La città di Pompei piange la scomparsa del sindaco Carmine Lo Sapio, morto oggi, mercoledì 17 dicembre, dopo una lunga malattia. La notizia ha profondamente colpito la comunità pompeiana, che perde una figura centrale della vita istituzionale e amministrativa degli ultimi anni.

Pompei in lutto: morto il sindaco Carmine Lo Sapio dopo una lunga malattia

Solo ieri il primo cittadino aveva affidato a una lettera alla comunità le ragioni della sua assenza dalla vita pubblica, parlando di un momento personale “molto delicato” e ribadendo il legame profondo con Pompei e con i suoi cittadini. Un messaggio che oggi assume il valore di un ultimo, commosso saluto alla città.

Sindaco dal 2020, guida dell’amministrazione pompeiana

Eletto sindaco nel 2020, Carmine Lo Sapio ha rappresentato un punto di riferimento per l’amministrazione comunale, guidando Pompei in anni complessi e delicati. Nei giorni scorsi aveva temporaneamente affidato la guida del Comune al vicesindaco Andreina Esposito, rassicurando sulla continuità amministrativa e rinnovando il proprio impegno, anche umano, nei confronti della comunità.