Grave incidente sul lavoro questa mattina a Pompei, in viale Unità d’Italia, dove due operai sono precipitati da un carrello elevatore mentre stavano eseguendo alcuni interventi per conto di un’azienda telefonica.

Pompei, cede braccio meccanico: due operai precipitano da cestello mobile

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in condizioni critiche: uno è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, l’altro al Cardarelli di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, i due lavoratori si trovavano all’interno di un cestello mobile collegato a un braccio meccanico, che avrebbe improvvisamente ceduto facendo piombare i due operai al suolo da un’altezza ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pompei, coordinati dal comandante Gaetano Petrocelli, e gli uomini del Commissariato locale. Le indagini sono state immediatamente avviate su delega della Procura di Torre Annunziata, con l’obiettivo di chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare l’eventuale presenza di irregolarità nei dispositivi di sicurezza o nella manutenzione dei macchinari.

L’episodio arriva a soli tre giorni dalla tragedia verificatasi al Rione Alto di Napoli, dove tre operai hanno perso la vita in circostanze simili. I rilievi tecnici sono ancora in corso e saranno fondamentali per ricostruire con precisione le cause dell’incidente.