Negli ultimi giorni, diversi incidenti stradali hanno coinvolto numerose autovetture sulla strada che immette sull’Asse Mediano nei pressi di Pomigliano d’Arco. La causa principale sarebbe la presenza di rifiuti abbandonati, sterpaglie e detriti sulla carreggiata, che rendono il manto stradale pericolosamente scivoloso e insicuro.

Pomigliano, rifiuti abbandonati e sterpaglie: incidenti multipli nelle ultime settimane

L’episodio più recente si è verificato lo scorso fine settimana, quando diverse auto sono rimaste coinvolte in un incidente all’altezza dello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco. Un cittadino ha raccontato l’accaduto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli: “Mia moglie si stava recando a lavoro percorrendo la strada per immettersi sull’Asse Mediano nei pressi dello stabilimento. A causa della mancata manutenzione e delle condizioni pietose dell’asfalto, reso scivoloso da sostanze liquide e ricoperto di detriti e sterpaglia, si è verificato un incidente che ha coinvolto più vetture, tutte a velocità moderata. Con l’intervento della Polizia Municipale di Castello di Cisterna, si è potuto accertare lo stato di degrado della strada. Solo dopo diversi incidenti si è deciso di chiuderla.”

Il deputato Borrelli ha ribadito la necessità di un intervento immediato per garantire la sicurezza stradale: “Da anni denunciamo lo stato pietoso in cui versano questi assi viari, dove manca la manutenzione ordinaria e dove vengono continuamente sversati rifiuti. Chiediamo che la strada venga riaperta solo quando saranno adottate adeguate misure di sicurezza. La soluzione passa attraverso una manutenzione costante e un’attività di monitoraggio e prevenzione. In ballo c’è la vita umana, non possiamo permetterci di essere superficiali.”